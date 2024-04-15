Ковалев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1892 ст.
Дата смерти12.09.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892 ст.
Отец: Ковалев Иван Борисович
Мать: Ковалева Вера Потаповна
Крещение
11.09.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
12.09.1892 ст.
Причина смерти: слаборожден
Похороны
13.09.1892 ст.
на отведенном кладбище