(Ковалева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.08.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1898 ст.
Отец: Ковалев Иван Борисович
Мать: Ковалева Вера Потаповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-Q?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.08.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно