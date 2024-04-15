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Ковалев Иван Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.08.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907 ст.

Отец: Ковалев Иван Борисович

Мать: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G25K?i=815&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
29.08.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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