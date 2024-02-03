Петренко Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1928
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
29.06.1959
Рождение ребёнка
08.03.1966
Дочь: Беляева (Петренко) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Петренко (Шапочникова) Галина Александровна
Смерть
1997