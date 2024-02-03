Петренко Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1928

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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1966 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1928

Отец: Петренко Алексей Александрович

Мать: Петренко Прасковья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко (Шапочникова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко (Шапочникова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко (Шапочникова) Галина Александровна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко (Шапочникова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
08.03.1966

Дочь: Беляева (Петренко) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Петренко (Шапочникова) Галина Александровна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1997
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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