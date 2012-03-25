Беляева (Петренко) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Петренко) Ирина Андреевна

Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.03.1966

Дата смерти

25.03.2012

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966

Отец: Петренко Андрей Алексеевич

Мать: Петренко (Шапочникова) Галина Александровна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.2012
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: дтп
Похороны
Неизвестно

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