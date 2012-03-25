Беляева (Петренко) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1966
Дата смерти25.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.2012
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: дтп
Похороны
Неизвестно