Петренко (Шапочникова) Галина Александровна
Место рожденияШапки, Горьковской.
Дата рождения02.10.1930
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
29.06.1959
Рождение ребёнка
08.03.1966
Дочь: Беляева (Петренко) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Петренко Андрей Алексеевич
Смерть
2006