Петренко (Шапочникова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Шапочникова) Галина Александровна

Место рождения

Шапки, Горьковской.

Дата рождения

02.10.1930

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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1966 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
21.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Андрей Алексеевич

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
08.03.1966

Дочь: Беляева (Петренко) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Петренко Андрей Алексеевич

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
2006
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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