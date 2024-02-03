Петренко Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Петренко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Петренко Алексей Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1928
Сын: Петренко Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Петренко Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость