Петренко Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Прасковья Матвеевна

Петренко Прасковья Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Петренко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Петренко Алексей Александрович

Рождение ребёнка
12.10.1928

Сын: Петренко Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Петренко Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.