Петренко Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Петренко Алексей Александрович

Мать: Петренко Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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