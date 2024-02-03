Петренко Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Петренко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Петренко Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
12.10.1928
Сын: Петренко Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Петренко Прасковья Матвеевна
Смерть
1969
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область