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Петренко Алексей Александрович

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Место рождения

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Петренко Александр Леонтьевич

Мать: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Петренко Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Петренко Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
12.10.1928

Сын: Петренко Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Петренко Прасковья Матвеевна

Смерть
1969
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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