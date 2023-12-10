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Кононов Пётр Петрович

Место рождения

Острогорки, Серпуховский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Пётр Кононович

Мать: Кононова Евдокия Антроповна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Комиссарова Анна Петровна

Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна

село Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Никанорова Мария Петровна

Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кулагина Александра Петровна

Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кононов Егор Петрович

Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
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