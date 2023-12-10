Кононов Пётр Петрович
Место рожденияОстрогорки, Серпуховский уезд
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Комиссарова Анна Петровна
Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна
село Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Никанорова Мария Петровна
Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кулагина Александра Петровна
Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Кононова Прасковья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд