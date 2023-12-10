Кононова Евдокия Антроповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кононова Мария Петровна
Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кононова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Елена Петровна
Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович
Острогорки, Серпуховский уезд
Смерть
1895
Острогорки, Серпуховский уезд