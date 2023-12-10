Кононова Евдокия Антроповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Евдокия Антроповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кононов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кононова Мария Петровна

Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кононова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Елена Петровна

Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Тихон Петрович

Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Кононов Пётр Кононович

Острогорки, Серпуховский уезд
Смерть
1895
Острогорки, Серпуховский уезд
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