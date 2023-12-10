Кононов Иван Петрович
Место рожденияОстрогорки, Серпуховский уезд
Дата рождения1840
Дата смерти1915
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кононов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Белоусова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кононова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Кононова Пелагея Ивановна
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915
Острогорки, Серпуховский уезд