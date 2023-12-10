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Кононов Иван Петрович

Место рождения

Острогорки, Серпуховский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кононов Пётр Кононович

Мать: Кононова Евдокия Антроповна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кононов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кононов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Белоусова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кононов Павел Иванович

Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кононова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кононов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кононова Пелагея Ивановна

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Авдотья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Авдотья Васильевна

Смерть
1915
Острогорки, Серпуховский уезд
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