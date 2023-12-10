Кононов Николай Иванович
Место рожденияОстрогорки, Серпуховский уезд
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Кононов Иван Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кононов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кононов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кононов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кононова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кононова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно