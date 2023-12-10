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Кононов Николай Иванович

Место рождения

Острогорки, Серпуховский уезд

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кононов Иван Петрович

Мать: Кононова Авдотья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кононов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кононов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кононов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кононов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кононова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кононова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кононова Матрона Петровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Матрона Петровна

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