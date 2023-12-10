Кононова Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кононов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кононов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кононов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кононова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кононова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906