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Кононова Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кононов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кононов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кононов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кононов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кононова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кононова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Николай Иванович

Смерть
1906
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