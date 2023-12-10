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Кононова Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кононов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кононов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Белоусова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кононов Павел Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кононова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Иван Петрович

Смерть
1907
Острогорки, Серпуховский уезд
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