Кононова Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кононов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Белоусова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кононова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907
Острогорки, Серпуховский уезд