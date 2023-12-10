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Кононов Павел Иванович

Место рождения

Острогорки, Серпуховский уезд

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кононов Иван Петрович

Мать: Кононова Авдотья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кононова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Кононова Александра Ивановна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кононов Илья Павлович

Мать ребёнка: Кононова Александра Ивановна

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Александра Ивановна

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