Кононов Павел Иванович
Место рожденияОстрогорки, Серпуховский уезд
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Кононов Иван Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кононова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Кононова Александра Ивановна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Кононова Александра Ивановна
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно