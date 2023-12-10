Кононов Пётр Кононович
Место рожденияОстрогорки, Серпуховский уезд
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кононов Конон Васильевич
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кононова Мария Петровна
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кононова Агафья Петровна
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Елена Петровна
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна
Острогорки, Серпуховский уезд