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Кононов Пётр Кононович

Место рождения

Острогорки, Серпуховский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Конон Васильевич

Мать: не указана

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кононов Иван Петрович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кононова Мария Петровна

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кононова Агафья Петровна

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Елена Петровна

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Тихон Петрович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Антроповна

Острогорки, Серпуховский уезд
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