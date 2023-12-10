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Кононов Григорий Петрович

Место рождения

Острогорки, Серпуховский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Пётр Петрович

Мать: Кононова Прасковья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кононова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кононов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кононов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кононов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Мария Алексеевна

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