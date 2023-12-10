Кононов Григорий Петрович
Место рожденияОстрогорки, Серпуховский уезд
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кононова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кононов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кононов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кононов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно