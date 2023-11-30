Кононова (Юлина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кононова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кононов Григорий Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кононов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Кононов Григорий Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кононов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кононов Григорий Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кононов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Кононов Григорий Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно