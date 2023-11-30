Кононова (Юлина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Юлина) Мария Алексеевна

Место рождения

Алфёрово

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кононова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кононов Григорий Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кононов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Кононов Григорий Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кононов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кононов Григорий Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кононов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Кононов Григорий Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Григорий Петрович

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