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Кононова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Комиссарова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович

село Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Никанорова Мария Петровна

Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кулагина Александра Петровна

Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кононов Егор Петрович

Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Смерть
1916
Острогорки, Серпуховский уезд
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