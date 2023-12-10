Кононова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Комиссарова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович
село Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Никанорова Мария Петровна
Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кулагина Александра Петровна
Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кононов Пётр Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Смерть
1916
Острогорки, Серпуховский уезд