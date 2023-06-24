Комиссарова (Кононова) Анна Петровна
Место рождениясело Острогорки, Серпуховский уезд
Дата рождения1881
Дата смерти1906
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Комиссарова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Комиссаров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Фёдорович
Смерть
1906