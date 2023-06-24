Комиссарова (Кононова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Кононова) Анна Петровна

Место рождения

село Острогорки, Серпуховский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кононов Пётр Петрович

Мать: Кононова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Комиссарова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Фёдорович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Комиссаров Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Фёдорович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1906
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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