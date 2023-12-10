Кононов Егор Петрович
Место рожденияОстрогорки, Серпуховский уезд
Дата рождения1892
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кононова Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Кононова Вера Александровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кононов Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Кононова Вера Александровна
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно