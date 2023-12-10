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Кононов Егор Петрович

Место рождения

Острогорки, Серпуховский уезд

Дата рождения

1892

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кононов Пётр Петрович

Мать: Кононова Прасковья Васильевна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кононова Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Кононова Вера Александровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кононов Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Кононова Вера Александровна

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Вера Александровна

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