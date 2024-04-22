Кононова (Сапожкина) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Сапожкина) Вера Александровна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кононова Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Кононов Егор Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кононов Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Кононов Егор Петрович

Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Егор Петрович

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