Кононова (Сапожкина) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кононова Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Кононов Егор Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кононов Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Кононов Егор Петрович
Острогорки, Серпуховский уезд
Бракосочетание
Неизвестно