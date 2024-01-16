Едренкин Валериан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Едренкина Наталья Валериановна
Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Едренкин Александр Валерианович
Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Едренкин Петр Валерианович
Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Едренкин Дмитрий Валерианович
Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Едренкин Савелий Валерианович
Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна
Смерть
Неизвестно