Едренкин Валериан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдренкин Валериан Федорович

Едренкин Валериан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Едренов Федор Максимович

Мать: Едренова Параскева Фроловна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Едренкина Наталья Валериановна

Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Едренкин Александр Валерианович

Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Едренкин Петр Валерианович

Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Едренкин Дмитрий Валерианович

Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Едренкин Савелий Валерианович

Мать ребёнка: Едренкина Акулина Филипповна

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.