Едренкин Александр Валерианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Едренкина Алимпиада Александровна
Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Едренкина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Едренкина Акулина Александровна
Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Едренкина Домна Александровна
Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пичужкина Анфиса Александровна
Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна
Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1833
Сын: Едренкин Иван Александрович
Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна
Смерть
Неизвестно