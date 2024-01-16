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Едренкин Александр Валерианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Едренкин Валериан Федорович

Мать: Едренкина Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Едренкина Алимпиада Александровна

Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Едренкина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Едренкина Акулина Александровна

Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Едренкина Домна Александровна

Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пичужкина Анфиса Александровна

Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Едренкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Едренкина Афимия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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