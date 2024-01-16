Едренкина Афимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина Афимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

19.08.1866

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Едренкина Алимпиада Александровна

Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Едренкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Едренкина Акулина Александровна

Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Едренкина Домна Александровна

Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пичужкина Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Едренкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович

Смерть
19.08.1866

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