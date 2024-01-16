Едренкина Афимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти19.08.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Едренкина Алимпиада Александровна
Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Едренкина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Едренкина Акулина Александровна
Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Едренкина Домна Александровна
Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пичужкина Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович
Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1833
Сын: Едренкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Едренкин Александр Валерианович
Смерть
19.08.1866