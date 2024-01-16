Едренкина Акулина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина Акулина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Едренкина Наталья Валериановна

Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Едренкин Александр Валерианович

Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Едренкин Петр Валерианович

Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Едренкин Дмитрий Валерианович

Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Едренкин Савелий Валерианович

Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

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