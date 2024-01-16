Едренкина Акулина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Едренкина Наталья Валериановна
Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Едренкин Александр Валерианович
Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Едренкин Петр Валерианович
Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Едренкин Дмитрий Валерианович
Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Едренкин Савелий Валерианович
Отец ребёнка: Едренкин Валериан Федорович
Смерть
Неизвестно