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Едренов Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

176

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
176

Отец: Едренов Максим Андреевич

Мать: Едренова Анисья Фроловна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Едренкин Маркел Федорович

Мать ребёнка: Едренова Параскева Фроловна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Едренкин Валериан Федорович

Мать ребёнка: Едренова Параскева Фроловна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Едренкина Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Едренова Параскева Фроловна

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
1828
Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд

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