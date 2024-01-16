Едренов Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения176
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
176
Отец: Едренов Максим Андреевич
Мать: Едренова Анисья Фроловна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Едренкин Маркел Федорович
Мать ребёнка: Едренова Параскева Фроловна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Едренкин Валериан Федорович
Мать ребёнка: Едренова Параскева Фроловна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Едренкина Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Едренова Параскева Фроловна
Смерть
1828