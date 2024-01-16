Едренкин Маркел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Едренкин Василий Маркелович
Мать ребёнка: Едренкина Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Едренкин Вукул Маркелович
Мать ребёнка: Едренкина Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Едренкина Степанида Степановна
Смерть
Неизвестно