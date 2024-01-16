Едренкин Маркел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкин Маркел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Едренов Федор Максимович

Мать: Едренова Параскева Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едренкина Степанида Степановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Едренкин Василий Маркелович

Мать ребёнка: Едренкина Степанида Степановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Едренкин Вукул Маркелович

Мать ребёнка: Едренкина Степанида Степановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Едренкин Петр Маркелович

Мать ребёнка: Едренкина Степанида Степановна

Смерть
Неизвестно

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