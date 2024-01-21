Едренкина Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Едренкин Василий Маркелович
Отец ребёнка: Едренкин Маркел Федорович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Едренкин Вукул Маркелович
Отец ребёнка: Едренкин Маркел Федорович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Едренкин Маркел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно