Едренкина Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина Степанида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806

Сын: Едренкин Василий Маркелович

Отец ребёнка: Едренкин Маркел Федорович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Едренкин Вукул Маркелович

Отец ребёнка: Едренкин Маркел Федорович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Едренкин Петр Маркелович

Отец ребёнка: Едренкин Маркел Федорович

Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едренкин Маркел Федорович

Смерть
Неизвестно
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