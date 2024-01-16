Едренова Параскева Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренова Параскева Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Едренкин Маркел Федорович

Отец ребёнка: Едренов Федор Максимович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Едренкин Валериан Федорович

Отец ребёнка: Едренов Федор Максимович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Едренкина Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Едренов Федор Максимович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно
Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд

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