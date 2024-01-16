Едренова Параскева Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Едренкин Маркел Федорович
Отец ребёнка: Едренов Федор Максимович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Едренкин Валериан Федорович
Отец ребёнка: Едренов Федор Максимович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Едренкина Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Едренов Федор Максимович
Смерть
Неизвестно