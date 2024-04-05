Рединская (Березинская Бржезинская) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединская (Березинская Бржезинская) Евдокия Емельяновна

Место рождения

Новые Кошары, Волинська область

Дата рождения

Около 25.03.1899

Дата смерти

03.05.1979

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.03.1899

Отец: Березинский Емельян Амельян Севастьянович Аверьянович

Мать: Бржезинская Евгения Данииловна

Новые Кошары, Волинська область
в ИВ 1912 года - 18? лет (1894 год?). В МК 1918 года (Шарыповской церкви, архив Ачинка), брак 21 год (1897 год?). 1899 и 9.09.1889? г. (даты из п/х книги) дата рождения из св-ва о смерти 1899 год..
Упоминание
1912
Новые Кошары, Волинська область
В исповедальной ведомости Свято-Троицкой церкви, села Новых Кошар, Волынской епархии, Ковельского уезда городского Благочиннического округа за 1912 год. Крестьяне и их домашние: № 116 Емельян Севастья... Показать все
Место жительства
До ?.03.1917
Новые Кошары, Волинська область
Место жительства
С 24.04.1917 по 20.05.1918
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Переселенцы: глава семьи - Мелентий Севастьянов Березинский, 52? года. Дети: Тимофей, 27 лет, Афанасий, 16 лет, Степан, 10 лет, Исидор, 6 лет, (так документе, на самом деле внук, сын Тимофея), жена Т... Показать все
Бракосочетание
20.05.1918

Муж: Рединский Виктор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Жених: Деревни Шушь гражданин Виктор Илларионов Рединский, православный, первым браком, 20 лет. Невеста: проживающая в д. Можар гр. Евдокия Емельянова Березинская, православная, первым браком, 21 год.... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Юшкова Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.03.1925

Дочь: Бугаева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.09.1927

Дочь: Терещенко Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.01.1930

Дочь: Бугаева Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.12.1932

Сын: Рединский Николай Викторович

Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Награда
11.11.1945
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1945 года наградить от имени Президиума Верховного Совета СССР медалью "Медаль материнства II степени" Рединскую Евдокию Емельяновну ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рединский Михаил Викторович

Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
03.05.1979
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
общий атеросклероз с преимущественным поражением сосудов сердца, головного мозга
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