Рединская (Березинская Бржезинская) Евдокия Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.03.1899
Дата смерти03.05.1979
ПолЖенский
Мать
Муж
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Рождение
Около 25.03.1899
в ИВ 1912 года - 18? лет (1894 год?). В МК 1918 года (Шарыповской церкви, архив Ачинка), брак 21 год (1897 год?). 1899 и 9.09.1889? г. (даты из п/х книги) дата рождения из св-ва о смерти 1899 год..
Упоминание
1912
В исповедальной ведомости Свято-Троицкой церкви, села Новых Кошар, Волынской епархии, Ковельского уезда городского Благочиннического округа за 1912 год. Крестьяне и их домашние: № 116 Емельян Севастья... Показать все
Место жительства
До ?.03.1917
Место жительства
С 24.04.1917 по 20.05.1918
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Переселенцы: глава семьи - Мелентий Севастьянов Березинский, 52? года. Дети: Тимофей, 27 лет, Афанасий, 16 лет, Степан, 10 лет, Исидор, 6 лет, (так документе, на самом деле внук, сын Тимофея), жена Т... Показать все
Бракосочетание
20.05.1918
Жених: Деревни Шушь гражданин Виктор Илларионов Рединский, православный, первым браком, 20 лет. Невеста: проживающая в д. Можар гр. Евдокия Емельянова Березинская, православная, первым браком, 21 год.... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Юшкова Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович
Рождение ребёнка
23.03.1925
Дочь: Бугаева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович
Рождение ребёнка
09.09.1927
Дочь: Терещенко Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович
Рождение ребёнка
17.01.1930
Дочь: Бугаева Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович
Рождение ребёнка
14.12.1932
Сын: Рединский Николай Викторович
Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович
Награда
11.11.1945
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1945 года наградить от имени Президиума Верховного Совета СССР медалью "Медаль материнства II степени" Рединскую Евдокию Емельяновну ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рединский Михаил Викторович
Отец ребёнка: Рединский Виктор Илларионович
Смерть
03.05.1979
общий атеросклероз с преимущественным поражением сосудов сердца, головного мозга