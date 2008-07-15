Бугаева (Рединская) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева (Рединская) Валентина Викторовна

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.01.1930

Дата смерти

15.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930

Отец: Рединский Виктор Илларионович

Мать: Рединская Евдокия Емельяновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.09.1953

Сын: Бугаев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Бугаев Павел Алексеевич

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оськина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Бугаев Павел Алексеевич

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугаев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Бугаев Павел Алексеевич

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаев Павел Алексеевич

Смерть
15.07.2008
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