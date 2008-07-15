Бугаева (Рединская) Валентина Викторовна
Место рождения
Дата рождения17.01.1930
Дата смерти15.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930
Рождение ребёнка
16.09.1953
Отец ребёнка: Бугаев Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оськина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Бугаев Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бугаев Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2008