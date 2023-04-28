Рединский (Рядинский) Виктор Илларионович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти06.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Рядинский Ларион Тихонович
Мать: Рядинская Марфа
Рождение ребёнка
09.09.1927
Дочь: Терещенко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
17.01.1930
Дочь: Бугаева Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
14.12.1932
Сын: Рединский Николай Викторович
Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Призыв на военную службу
27.06.1941
Призван 27.06.1941 Саралинским РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшкова Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рединский Михаил Викторович
Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1943
Призван 27.06.1941 Саралинским РВК. Сержант, командир отделения, 437 стрелковый полк, 154 стрелковая дивизия, 4 ударная армия. Убит в бою. Похоронен 100 метров южнее д. Харино (Шарино), Невельский рай... Показать все