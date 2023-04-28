Рединский (Рядинский) Виктор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединский (Рядинский) Виктор Илларионович

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

06.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Рядинский Ларион Тихонович

Мать: Рядинская Марфа

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
09.09.1927

Дочь: Терещенко Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
17.01.1930

Дочь: Бугаева Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
14.12.1932

Сын: Рединский Николай Викторович

Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Призыв на военную службу
27.06.1941
Призван 27.06.1941 Саралинским РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшкова Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рединский Михаил Викторович

Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Рединская Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рединская Евдокия Емельяновна

Смерть
06.11.1943
Призван 27.06.1941 Саралинским РВК. Сержант, командир отделения, 437 стрелковый полк, 154 стрелковая дивизия, 4 ударная армия. Убит в бою. Похоронен 100 метров южнее д. Харино (Шарино), Невельский рай... Показать все
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