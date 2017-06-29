Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.09.1927
Дата смерти29.06.2017
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Терещенко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Терещенко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Терещенко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Терещенко Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.2017