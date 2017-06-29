Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Рединская) Наталья Викторовна

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.09.1927

Дата смерти

29.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1927

Отец: Рединский Виктор Илларионович

Мать: Рединская Евдокия Емельяновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Терещенко Василий Григорьевич

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Терещенко Василий Григорьевич

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Терещенко Василий Григорьевич

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Терещенко Василий Григорьевич

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Василий Григорьевич

Смерть
29.06.2017
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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