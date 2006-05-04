Бугаева (Рединская) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения23.03.1925
Дата смерти04.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925
Рождение ребёнка
13.08.1946
Отец ребёнка: Бугаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1949
Дочь: Столярова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Бугаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
12.07.1952
Дочь: Бугаева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Бугаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
24.02.1954
Дочь: Бугаева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Бугаев Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.2006
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край