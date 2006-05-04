Бугаева (Рединская) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева (Рединская) Татьяна Викторовна

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.03.1925

Дата смерти

04.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1925

Отец: Рединский Виктор Илларионович

Мать: Рединская Евдокия Емельяновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.08.1946

Сын: Бугаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бугаев Михаил Семенович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1949

Дочь: Столярова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Бугаев Михаил Семенович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.1952

Дочь: Бугаева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Бугаев Михаил Семенович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.02.1954

Дочь: Бугаева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Бугаев Михаил Семенович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаев Михаил Семенович

Смерть
04.05.2006
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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