Рединский Николай Викторович
Место рождения
Дата рождения14.12.1932
Дата смерти26.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1932
Бракосочетание
01.03.1956
Свидетельство ВЭ № 222184. Шушенский сельсовет Красноярского края
Рождение ребёнка
09.12.1956
Сын: Рединский Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна
Св-во I-ВЭ № 123516 от 24.12.1956 г. Шушенский с/совет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
31.10.1958
Дочь: Рединская Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна
Рождение ребёнка
13.07.1960
Дочь: Рединская Вера Николаевна
Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна
Рождение ребёнка
07.11.1962
Сын: Рединский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна
Рождение ребёнка
22.04.1973
Сын: Рединский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна
Смерть
26.06.1994