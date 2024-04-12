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Рединский Николай Викторович

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.12.1932

Дата смерти

26.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1932

Отец: Рединский Виктор Илларионович

Мать: Рединская Евдокия Емельяновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
01.03.1956

Жена: Рединская Юлия Валентиновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Свидетельство ВЭ № 222184. Шушенский сельсовет Красноярского края
Рождение ребёнка
09.12.1956

Сын: Рединский Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Св-во I-ВЭ № 123516 от 24.12.1956 г. Шушенский с/совет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
31.10.1958

Дочь: Рединская Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна

Рождение ребёнка
13.07.1960

Дочь: Рединская Вера Николаевна

Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Рединский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1973

Сын: Рединский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Рединская Юлия Валентиновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
26.06.1994
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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