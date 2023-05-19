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Рединский Юрий Николаевич

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956

Отец: Рединский Николай Викторович

Мать: Рединская Юлия Валентиновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
24.12.1977

Жена: Рединская Зоя Константиновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рединская Зоя Константиновна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
14.09.1983

Дочь: Рединская Эльга Юрьевна

Мать ребёнка: Рединская Зоя Константиновна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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