Рединский Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956
Бракосочетание
24.12.1977
Рождение ребёнка
08.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рединская Зоя Константиновна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
14.09.1983
Дочь: Рединская Эльга Юрьевна
Мать ребёнка: Рединская Зоя Константиновна