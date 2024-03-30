Рединский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1962
Рождение ребёнка
15.12.1986
Сын: Рединский Роман Николаевич
Мать ребёнка: Рединская Ольга Петровна
Рождение ребёнка
11.09.1989
Дочь: Самохвалова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Рединская Ольга Петровна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рединская Ольга Петровна