Рединская (Салфетникова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединская (Салфетникова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рединский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.1986

Сын: Рединский Роман Николаевич

Отец ребёнка: Рединский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1989

Дочь: Самохвалова (Рединская) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Рединский Николай Николаевич

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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