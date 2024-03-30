Рединская (Салфетникова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1986
Сын: Рединский Роман Николаевич
Отец ребёнка: Рединский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1989
Дочь: Самохвалова (Рединская) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Рединский Николай Николаевич
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия