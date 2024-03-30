Самохвалова (Рединская) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалова (Рединская) Анастасия Николаевна

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

11.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1989

Отец: Рединский Николай Николаевич

Мать: Рединская Ольга Петровна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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