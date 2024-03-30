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Самохвалова (Рединская) Анастасия Николаевна
Самохвалова (Рединская) Анастасия Николаевна
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Древо
Место рождения
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
Дата рождения
11.09.1989
Пол
Женский
Отец
Рединский Николай Николаевич
1962 г.р.
Мать
Рединская (Салфетникова) Ольга Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1989
Отец:
Рединский Николай Николаевич
Мать:
Рединская Ольга Петровна
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
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