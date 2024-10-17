Артамонова Фелицата Михайлова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Михаил Семенов
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Никита Васильев?
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Бракосочетание
09.04.1839
Муж: Артамонов Василий
Рождение ребёнка
02.01.1845
Дочь: (Артамонов) Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Рождение ребёнка
27.01.1847
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Рождение ребёнка
10.07.1848
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Артамонов Владимир Васильев
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гадалова (Артамонов) Параскева Васильева
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Артамонов Сергей Васильев
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Рождение ребёнка
18.07.1859
Сын: Артамонов Симеон Васильев
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Рождение ребёнка
02.07.1861
Сын: Артамонов Андрей Васильев
Отец ребёнка: Артамонов Василий
Смерть
Неизвестно