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Артамонова Фелицата Михайлова

Место рождения

Василево, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Михаил Семенов

Мать: Дарья

Василево, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Никита Васильев?

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Бракосочетание
09.04.1839

Муж: Артамонов Василий

Рождение ребёнка
02.01.1845

Дочь: (Артамонов) Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.01.1847

Сын: Артамонов Федор Васильев

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1848

Сын: Артамонов Илья Васильев

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Артамонов Владимир Васильев

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гадалова (Артамонов) Параскева Васильева

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Рождение ребёнка
1857

Сын: Артамонов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Рождение ребёнка
18.07.1859

Сын: Артамонов Симеон Васильев

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1861

Сын: Артамонов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Артамонов Василий

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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