Гадалова (Артамонов) Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Артамонов Василий
Бракосочетание
06.10.1876
Муж: Гадалов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Гадалов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
05.06.1887
Отец ребёнка: Гадалов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
03.01.1891
Отец ребёнка: Гадалов Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно