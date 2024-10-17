Гадалова (Артамонов) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадалова (Артамонов) Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Артамонов Василий

Мать: Артамонова Фелицата Михайлова

Бракосочетание
06.10.1876

Муж: Гадалов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гадалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гадалов Иван Яковлев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1887

Сын: Гадалов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Гадалов Иван Яковлев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1891

Сын: Гадалов Василий Иванов

Отец ребёнка: Гадалов Иван Яковлев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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