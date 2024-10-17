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Артамонов Владимир Васильев

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Артамонов Василий

Мать: Артамонова Фелицата Михайлова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
01.11.1878

Жена: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова

Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Артамонов Иван Владимиров

Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1885

Сын: Артамонов Владимир Вадимиров

Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Артамонова) София Владимировна

Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Артамонова) Ольга Владимирова

Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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