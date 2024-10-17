Артамонов Владимир Васильев
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Артамонов Василий
Бракосочетание
01.11.1878
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова
Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова
Рождение ребёнка
01.08.1883
Сын: Артамонов Иван Владимиров
Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Артамонов Владимир Вадимиров
Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Артамонова) София Владимировна
Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Артамонова) Ольга Владимирова
Мать ребёнка: Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова
Смерть
Неизвестно