Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1878
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова
Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев
Рождение ребёнка
01.08.1883
Сын: Артамонов Иван Владимиров
Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев
Рождение ребёнка
1885
Сын: Артамонов Владимир Вадимиров
Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Артамонова) София Владимировна
Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Артамонова) Ольга Владимирова
Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев
Смерть
Неизвестно