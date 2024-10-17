Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Быкова) Параскева Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1878

Муж: Артамонов Владимир Васильев

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова

Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Артамонов Иван Владимиров

Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1885

Сын: Артамонов Владимир Вадимиров

Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Артамонова) София Владимировна

Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Артамонова) Ольга Владимирова

Отец ребёнка: Артамонов Владимир Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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