Артамонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Василий

Артамонов Василий

Место рождения

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Артамон Григорьев

Мать: Маремьяна Гаврилова

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Никита Васильев?

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
вольный хлебопашец
Бракосочетание
09.04.1839

Жена: Артамонова Фелицата Михайлова

Рождение ребёнка
02.01.1845

Дочь: (Артамонов) Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.01.1847

Сын: Артамонов Федор Васильев

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1848

Сын: Артамонов Илья Васильев

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Артамонов Владимир Васильев

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гадалова (Артамонов) Параскева Васильева

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Артамонов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Рождение ребёнка
18.07.1859

Сын: Артамонов Симеон Васильев

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1861

Сын: Артамонов Андрей Васильев

Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.