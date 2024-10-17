Артамонов Василий
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Артамон Григорьев
Мать: Маремьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Никита Васильев?
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
вольный хлебопашец
Бракосочетание
09.04.1839
Рождение ребёнка
02.01.1845
Дочь: (Артамонов) Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Рождение ребёнка
27.01.1847
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Рождение ребёнка
10.07.1848
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Артамонов Владимир Васильев
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гадалова (Артамонов) Параскева Васильева
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Артамонов Сергей Васильев
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Рождение ребёнка
18.07.1859
Сын: Артамонов Симеон Васильев
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Рождение ребёнка
02.07.1861
Сын: Артамонов Андрей Васильев
Мать ребёнка: Артамонова Фелицата Михайлова
Смерть
Неизвестно