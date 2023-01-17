Проскурин Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1888
Дата смерти14.02.1975
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888
Отец: Проскурин Илья Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1920
Сын: Проскурин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Проскурина ?
Рождение ребёнка
23.06.1938
Дочь: Качина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Проскурина Маланья Ивановна
Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проскурина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутепова Ганна Ивановна
Мать ребёнка: Проскурина ?
Смерть
14.02.1975
Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность III степени