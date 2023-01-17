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Проскурин Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1888

Дата смерти

14.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888

Отец: Проскурин Илья Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1920

Сын: Проскурин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Проскурина ?

Рождение ребёнка
23.06.1938

Дочь: Качина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Проскурина Маланья Ивановна

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутепова Ганна Ивановна

Мать ребёнка: Проскурина ?

Смерть
14.02.1975
Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность III степени
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