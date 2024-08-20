Проскурина Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти03.08.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Проскурин Иван Ильич
Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович
Рождение ребёнка
04.12.1893
Дочь: (Проскурина) Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Проскурин Илья Ильич
Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович
Рождение ребёнка
10.03.1901
Сын: Проскурин Ефим Ильич
Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович
Смерть
03.08.1913
Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: воспаление легких | ГААК Ф 144 Оп 6 Д 2330 Лист 187