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Проскурина Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

03.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскурин Илья Фролович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Проскурин Поликарп Ильич

Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович

Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Проскурин Иван Ильич

Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Проскурин Никита Ильич

Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович

Рождение ребёнка
04.12.1893

Дочь: (Проскурина) Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович

Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Проскурин Илья Ильич

Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович

Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.03.1901

Сын: Проскурин Ефим Ильич

Отец ребёнка: Проскурин Илья Фролович

Смерть
03.08.1913
Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: воспаление легких | ГААК Ф 144 Оп 6 Д 2330 Лист 187

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