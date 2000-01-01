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Проскурин Илья Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Проскурин Поликарп Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Проскурин Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Проскурин Никита Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Проскурин Ефим Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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