Проскурин Илья Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Проскурин Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Проскурин Ефим Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно