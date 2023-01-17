Проскурина (Кудашкина) Маланья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти29.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Кудашкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
01.09.1929
Сын: Карманов Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Карманов Кирилл
Рождение ребёнка
23.06.1938
Дочь: Качина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Проскурин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карманов Кирилл
Смерть
29.07.1977
Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: старческое слабоумие (болезнь Альцгеймера)