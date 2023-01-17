Проскурина (Кудашкина) Маланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурина (Кудашкина) Маланья Ивановна

Проскурина (Кудашкина) Маланья Ивановна

avatar

Место рождения

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

29.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кудашкин Иван Ильич

Мать: Кудашкина Ксения Васильевна

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Карманов Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Карманов Кирилл

Рождение ребёнка
23.06.1938

Дочь: Качина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Проскурин Иван Ильич

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Кирилл

Смерть
29.07.1977
Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: старческое слабоумие (болезнь Альцгеймера)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close